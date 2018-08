Regione Basilicata – Domani si riunisce il Consiglio regionale

Potenza – Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà domani, mercoledì 8 agosto 2018, alle 11 (con possibilità di prosieguo nei giorni successivi), nell’aula Dinardo al piano terra del palazzo della Giunta regionale (Viale Verrastro n. 4 – Potenza). In apertura di seduta previsto l’esame di quattro disegni di legge in materia finanziaria (Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione, Bilancio di previsione 2018/2020 dell’Arpab, Bilancio di previsione 2018/2020 e Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 del Parco di Gallipoli Cognato), di una proposta di legge del consigliere Piero Lacorazza (Pd) sul “Sistema di elezione del presidente della Giunta e dei consiglieri regionali”, di una proposta di modifica dell’art. 25 dello Statuto (Composizione del Consiglio regionale) del consigliere Michele Napoli e di una proposta di modifica della legge regionale n. 16/2002 (Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani nel mondo) del consigliere Francesco Mollica (Udc). Seguirà l’esame di alcuni atti amministrativi riguardanti un Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Potenza, un Programma di reinvestimento dei proventi della vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Acerenza ed il Piano antincendio regionale 2018/2020.