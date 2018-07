Regione Basilicata – Approvato il piano triennale di edilizia scolastica

Potenza – Sono 48 gli interventi ammessi a finanziamento, per un importo complessivo di 58.563.254,10 euro, nell’ambito del “Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020- Mutui”, approvato dalla Giunta regionale. Lo ha comunicato l’assessore alle Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata Roberto Cifarelli. “Gli interventi – ha spiegato l’assessore – saranno ora trasmessi al Miur, in attesa del riparto finanziario nazionale delle risorse. Risorse, stanziate dal Governo precedente e previste dal decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), che consentiranno alla Regione Basilicata l’accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato”. Si tratta, in attuazione dell’art 10 della L.128/2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, di interventi straordinari di “ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e alla formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché della costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti”. Lo scorso 30 aprile la giunta regionale ha dato il via all’avviso pubblico relativo ai mutui per il Piano triennale 2018-2020, in base al quale gli enti locali hanno presentato la propria candidatura attraverso proposte progettuali che sono state esaminate da un’apposita Commissione tecnica di valutazione.