Regionali – Costa, candidato in Campania?

Napoli – Un Sergio Costa in competizione per le regionali in Campania. “Nel governo con la Lega si partiva da posizioni distanti e spesso ognuno rimaneva sulla sua, mentre ora ci si confronta molto di più. In Consiglio dei ministri parlano tutti: e per me è meglio così, meglio restare in Cdm sei ore come l’ altra sera”. Lo spiega il ministro dell’ Ambiente Sergio Costa, tecnico indicato dal M5S , che molti vedrebbero come il candidato giusto per i 5Stelle e il centrosinistra in Campania. “Vorrei capire con quale idea e con quale progetto. A me non interessa portare voti, ma fare polis, costruire un progetto politico condiviso. Perché la politica resta la più alta forma di carità- spiega Costa – Per vincere bisogna stare assieme, non da soli. Penso che nella situazione campana, oggettivamente difficile, sia necessario includere. E non per essere sicuri della vittoria, bensì per avere la maggiore partecipazione possibile al cambiamento”. Insomma per i 5 Stelle non è semplice capire cosa afre in Campania, affrontare Vincenzo De Luca senza alcuna possibilità di batterlo potrebbe significare anche scegliere di non correre per le regionali.