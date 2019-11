Regionali 2020. In Campania la sfida sarà De Luca – Caldoro.

Una sorpresa, forse no. Di certo una riproposizione che lascia poco spazio all’immaginazione. Stefano Caldoro sarà candidato del centrodestra in Campania alla presidenza della Regione. Lo ha annunciato Silvio Berlusconi alla riunione dei dipartimenti e dei parlamentari azzurri. Sarà lui duqnue a sfidare il governatore uscente Vincenzo De Luca. Stefano Caldoro è nato il 3 dicembre del 1960 a Campobasso (figlio dell’ex deputato socialista Antonio) ha rivestito la carica di Presidente della Regione Campania dal 2010 al 2015. E’ stato inoltre Vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (dal 31 luglio del 2014 al 18 giugno del 2015) e Ministro per l’attuazione del programma di governo (dal 23 aprile del 2015 al 17 maggio del 2006). Stefano Caldoro si è laureato in Scienze politiche, diventando giornalista e consulente d’azienda. Ha intrapreso la carriera politica nel 1985, con l’ingresso nel Consiglio regionale della Campania in qualità di esponente del Partito Socialista Italiano. Nel 1992 è diventato deputato. Passato al Popolo delle Libertà, nel 1999 ha perso la corsa alla Presidenza della Provincia di Napoli nelle fila del Pdl. Nel 2001 ha fondato il Nuovo Partito Socialista Italiano, che ha aderito alla coalizione della Casa delle Libertà. Nel 2005 Caldoro è stato nominato (nel Governo Berlusconi III) Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo. Due anni più tardi ha assunto la direzione politica del giornale di partito Socialista Lab. In qualità di Segretario Nazionale del Nuovo Psi, alle elezioni politiche del 2008 è stato candidato all’interno delle liste del Pdl in un collegio della Campania ed eletto, ha aderito al gruppo alla Camera. Nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010 è stato candidato ed è risultato eletto col 54,2% dei consensi, alla Presidenza della Regione Campania con l’appoggio dello schieramento di centrodestra formato da PDL, La Destra, UDC, UDEUR, Alleanza di popolo, Noi Sud, Alleanza di Centro-Democrazia Cristiana e Lista per Caldoro Presidente. Il 24 marzo del 2014, è diventato membro del Comitato di Presidenza del rinato partito Forza Italia. Sempre nel 2014, Caldoro è stato eletto vice presidente della Conferenza Stato-Regioni, incarico mantenuto fino al 18 giugno del 2015. Ricandidatosi nel 2015 alla presidenza della Regione Campania per il suo secondo mandato, viene sconfitto dallo sfidante del centro sinistra Vincenzo De Luca. Stefano Caldoro è sposato con Annamaria Colao, docente universitaria di endocrinologia ed ha una figlia.