Reddito di cittadinanza illegittimo, 10 denunce a San Giovanni a Piro (SA)

Una decina di persone denunciate per truffa a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, in quanto – secondo l’accusa – percepivano illegittimamente il reddito di cittadinanza. I carabinieri della compagnia di Sapri hanno accertato che l’ammontare totale delle somme percepite illecitamente sarebbe pari a 140mila euro. Il beneficio del reddito di cittadinanza è stato immediatamente revocato alle persone denunciate, mentre l’Inps e l’ispettorato del lavoro avvieranno l’iter per richiedere la restituzione del denaro che sarebbe stato percepito illegalmente.