Rc auto, per gli automobilisti risparmio medio di 75 euro

Gli italiani che hanno rinnovato l’Rc auto dopo il lockdown e hanno beneficiato del calo delle tariffe hanno risparmiato in media circa 75 euro per assicurare il proprio mezzo, con picchi di oltre 100 euro. Lo rileva un’indagine di Nielsen Media Italia realizzata per Prima Assicurazioni. Il calo dei prezzi però “è stato percepito soltanto da poco più di quattro automobilisti su dieci tra quelli che hanno scelto di rinnovare la polizza, e quasi due su tre (il 65,5%) si aspettavano uno sforzo maggiore da parte delle assicurazioni”. Agli automobilisti “è stato chiesto se e quanto abbiano risparmiato rinnovando l’Rc auto, dopo che nelle settimane precedenti si era parlato molto di una riduzione delle tariffe dovuta al crollo del traffico, e dunque della frequenza degli incidenti, per l’emergenza coronavirus che ha costretto gli italiani in quarantena”. “Il calo delle tariffe Rc auto per il lockdown – afferma Giacomo Testa, head of analytics di Prima Assicurazioni – non si è trasformato in un fenomeno strutturale e il crollo dei sinistri ha impattato sui prezzi in maniera limitata e nel breve periodo. Con la ripresa del traffico a partire da maggio i premi potrebbero risalire gradualmente, anche se per l’autunno resta l’incertezza dovuta a un’eventuale seconda ondata del Covid-19”. “Intanto – aggiunge Testa – l’aspettativa di un risparmio ha portato molti automobilisti a cercare nuove offerte online e Prima Assicurazioni, grazie al suo approccio innovativo e ‘data-driven’, ha potuto premiare i più virtuosi, che hanno beneficiato di prezzi molto competitivi in base alle loro abitudini di guida”. Secondo l’indagine, “sebbene tra chi ha rinnovato la polizza solo il 42,2% abbia percepito un risparmio rispetto alla tariffa dell’anno prima, in realtà ci sono stati risparmi importanti. Se la media si attesta a 75,50 euro, il 32% degli intervistati dice di aver risparmiato oltre 100 euro sul premio Rc auto, mentre il 52% ha visto ridursi i costi di oltre 50 euro”. Guardando ai risparmi tradotti in percentuale, “gli automobilisti dicono in media di avere beneficiato di una riduzione del 18% sul prezzo della polizza al momento del rinnovo. Nonostante questo, tra chi ha speso meno rispetto al premio che aveva pagato in precedenza per il 65,5% il taglio della tariffa è stato inferiore alle aspettative”.