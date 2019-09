“Radio da quaggiù”, giovedì ultima puntata con l’artista Jonathan Frigeri

Venerdì 27 settembre nell’ambito del progetto “La radio da quaggiù” del programma Residenze di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, su Labtop Radio.org andrà in onda l’episodio radiofonico a cura dell’artista svizzero Jonathan Frigeri: La formica innamorata di Giulia. Per ascoltare la trasmissione è sufficiente collegarsi al sito internet laptopradio.org/ e cliccare su “Live stream”, ma sarà possibile anche sintonizzarsi sulla frequenza fm 93.2. Per chi sta a Satriano o nei dintorni, l’appuntamento è alle 19.30 in Piazza Satrianesi nel Mondo per un drive in on air: in macchina, dalle autoradio, sarà possibile ascoltare la terza e ultima opera radiofonica del progetto “La radio da quaggiù”, promosso dall’associazione Al Parco, ideato dagli artisti calabresi Stefano Cuzzocrea e Daniel Kemeny, con il patrocinio del comune di Satriano di Lucania. A seguire, dj set e pasta al sugo. Jonathan Frigeri, classe 1978, è un produttore radiofonico, artista del suono e musicista. Autore di spazi radiofonici in onda regolarmente su PiRadio Berlin 88.4 MHz, Radio Campus Brussels 92.1MHz e Resonance Extra in Uk, il suo obbiettivo è quello di svelare parti di realtà che possono essere accessibili solo attraverso l’ascolto di suoni che normalmente ignoriamo e che sono invece protagonisti dell’immaginario collettivo. I suoi lavori sono stati presentati nei principali musei e spazi artistici delle capitali europee: Parigi, Berlino, Roma, Madrid.