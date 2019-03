Quota 100: superate le 100.000 domande, boom da Sud

Sono oltre 100.000 le domande di pensione con Quota 100 arrivate all’Inps ma se il numero delle richieste in assoluto è lievemente più alto nelle regioni del Nord con 40.258 unità, è nel Sud che con 39.149 richieste si rileva la percentuale più alta rispetto al numero degli occupati. In pratica se nel Nord a fronte di 2.441.000 lavoratori over 55 – la fascia più anziana della popolazione calcolata dall’Istat per il 2018 – sono arrivate 40.258 richieste di uscita dal lavoro (circa l’1,6%) dal Sud su 1.420.000 lavoratori in quella fascia di età sono arrivate 39.149 domande (il 2,83%). Peraltro il tasso di occupazione del Sud è molto più basso di quello del Nord con il 67,3% a fronte del 44,5% (58,5% medio in Italia). La percentuale più elevata di richieste sulla fascia più anziana dell’occupazione è in Sicilia con il 3,23% mentre la Lombardia si ferma all’1,45% e il Trentino all’1,25%. L’Inps rileva che oltre un terzo (35.531 su 101.538) delle domande arriva da dipendenti pubblici mentre sono 35.780 quelle arrivate da dipendenti privati. Circa un terzo delle richieste (34.123) è arrivata da lavoratori con meno di 63 anni di età mentre 46.760 arrivano dalla fascia centrale della platea considerata (tra i 63 e i 65 anni) e 20.655 da coloro che hanno più di 65 anni e in questi anni sono stati bloccati soprattutto dagli incrementi dell’aspettativa di vita (le donne dalla rapida equiparazione all’età di vecchiaia degli uomini). Circa tre quarti delle richieste arrivano da uomini (74.345) mentre il patronato si conferma il canale principale utilizzato dai lavoratori per presentare la domanda (93.348 sono state lavorate dagli intermediari). La provincia dalla quale sono partite più domande è Roma (7.532) mentre la Regione dalla quale ne sono state inviate di più è la Lombardia (12.284). Nella regione lavorano però 844.000 persone con più di 55 anni a fronte dei 313.000 della Sicilia dalla quale sono partite 10.122 domande.