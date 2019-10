Questione curda, è stallo al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è riuscito a trovare un’intesa per una dichiarazione comune sull’offensiva della Turchia in Siria. Da una parte sei Paesi europei – Germania, Belgio, Francia, Polonia, Gran Bretagna ed Estonia – che hanno proposto appunto una dichiarazione congiunta in cui chiedere l’immediata cessazione delle attività militari di Ankara, avviate unilateralmente. Dall’altra, la Russia e gli Stati Uniti, che hanno mostrato dissenso alla posizione europea. A detta di Vassilij Nebentsja, ambasciatore di Mosca presso le Nazioni Unite, una dichiarazione del consiglio dovrebbe affrontare temi “più ampi”, tra cui la presenza di altre forze straniere in Siria. La Turchia ha affermato in una lettera al Consiglio di Sicurezza Onu che la sua operazione militare sarebbe “proporzionata, misurata e responsabile”. “L’operazione prenderà di mira solo terroristi e i loro nascondigli, rifugi, armi ed equipaggiamenti”, si legge ancora nel documento, di cui l’Ansa ha avuto visione, precisando che vengono “adottate tutte le precauzioni per evitare danni collaterali alla popolazione civile”. Nella lettera inviata da Ankara al Consiglio di Sicurezza Onu, si afferma che “i negoziati con gli Usa su una zona di sicurezza rimangono inconcludenti”. Dopo i bombardamenti aerei di ieri, la giornata di oggi ha visto protagonisti gli scontri via terra. Scattato, con il ritiro americano, il semaforo verde per l’intervento, i turchi hanno cominciato dalle città di Tel Abyad e Ras al Ayn e da valichi di frontiera in prossimità del nord est e nord ovest di entrambi i centri, tra i più importanti dell’area. L’esercito è penetrato nel territorio del Paese confinante dalla tarda serata di ieri, sfondando attraverso quattro diversi punti e prendendo gradualmente il controllo di 11 villaggi, tutti situati nei dintorni delle due città. Un fronte esteso per il momento pochi chilometri di profondità, ma 120 km di lunghezza. All’offensiva si sono uniti ufficialmente alcuni dei 14 mila uomini dell’esercito libero siriano (Els), intervenuto nell’area di Tel Abyad nella tarda mattinata di oggi. Il ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha specificato questa sera che il piano per costituire una safe zone da parte della Turchia prevede il controllo di un’area di profonda “non meno di 30 chilometri” ed estesa per “almeno 400 chilometri”. Intanto Erdogan minaccia l’Europa. Se l’Ue ci accuserà di “occupazione” della Siria e ostacolerà la nostra “operazione” militare, “apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi” ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ai leader provinciali del suo partito, Akp (Partito della giustizia e dello sviluppo). A meno di 24 ore dall’inizio dell’operazione militare “Fonte di pace” nel nord-est della Siria, “109 terroristi sono stati uccisi” dai raid della Turchia, ha detto il presidente turco.