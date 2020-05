Quest’anno il Pil dell’Italia potrebbe cadere “del 9 per cento”, per poi recuperare parte della caduta nel 2021 con un più 4,8%. Sono le cifre dello “scenario centrale” ipotizzato dalla Banca d’Italia in un nuovo studio sull’impatto della pandemia di Covid-19, in cui l’istituzione mette in guardia da “rilevanti rischi al ribasso” e una “incertezza molto elevata”. “In Italia il Pil ha registrato una flessione del 4,7 per cento nel primo trimestre. Le indicazioni finora disponibili suggeriscono una contrazione dell’attività economica ancora più intensa nel trimestre in corso – dice Bankitalia – particolarmente severa nei servizi, cui dovrebbe far seguito un recupero nella seconda metà dell’anno”. “I tempi e l’intensità della ripresa dipenderanno da diversi fattori, la cui evoluzione è difficilmente prefigurabile: la durata e l’estensione del contagio, l’evoluzione dell’economia globale, gli effetti sulla fiducia e sulle decisioni di spesa dei cittadini e di investimento delle imprese, eventuali ripercussioni finanziarie; dipenderanno anche in misura rilevante dall’efficacia delle politiche economiche introdotte. In queste condizioni – avverte l’istituzione – formulare previsioni macroeconomiche diventa estremamente arduo”. Sempre sul 2020, Bankitalia prevede un calo dell’occupazione del 3,8% (che tuttavia se in termini di ore lavorate risulta del meno 9,8%) e una inflazione negativa, con la media dei prezzi al consumo al meno 0,1%.