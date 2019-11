Quella misteriosa “nave dei veleni” a largo del Golfo di Policastro.

Nessuno ne ha più parlato, neppure si è saputo se davvero quella misteriosa “nave dei veleni” esiste davvero a largo del Golfo di Policastro. Eppure, dieci anni fa, la Procura della Repubblica di Lagonegro aprì un nuovo fascicolo d’inchiesta, lo fece il sostituto procuratore di Lagonegro Francesco Greco. Qualche tempo dopo nel Golfo di Policastro arrivò l’Astrea. La nave oceanografica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per esplorare i fondali marini alla ricerca di una delle imbarcazioni cariche di rifiuti tossici descritte dall’ex collaboratore di giustizia Francesco Fonti. L’Astrea scandagliò i fondali a caccia al relitto della “Yvonne A”. Una nave dei veleni, che secondo le ammissioni del pentito, fu fatta affondare a largo di Maratea con 150 fusti di fanghi radioattivi. Le esplorazioni si spingeranno fino a oltre 15 miglia dalla costa. Dell’inchiesta, oltre alla Procura di Lagonegro si occuparono anche le Procure Antimafia di Catanzaro e Potenza. Nulla però è venuto fuori da quell’indagine. In realtà la vicenda, come è noto, è strettamente legata anche alla morte del capitano di corvetta della Capitaneria di Porto di Reggio, Natale De Grazia. Era il dicembre del 1995, l’ufficiale di marina viaggiava su una Fiat Tipo, diretto a La Spezia. In auto viaggiano tre uomini: due carabinieri ed il capitano De Grazia. All’altezza di Nocera, De Grazia si sente male e si accascia sul sedile posteriore. Inutili i soccorsi e il trasporto tempestivo nell’Ospedale cittadino: il capitano, quarant’anni non ancora compiuti, muore. È il 12 dicembre 1995. Molti i dubbi su questa morte. De Grazia infatti stava indagando proprio su un traffico internazionale di rifiuti radioattivi inabissati lungo le coste calabro-lucane. Altra carne a cuocere era stata messa dal pentimento Francesco Fonti, ’ndranghetista affiliato ai Romeo di San Luca. Fonti racconta molte cose agli inquirenti, non solo i traffici di droga in cui era coinvolto, ma soprattutto rapporti “particolari” tra le cosche e ambienti deviati dello Stato. Traffici di rifiuti tossici, smaltiti in fondo al mare o spediti in paesi del Terzo Mondo, come la Somalia. In realtà il capitano De Grazia il giorno che morì era diretto a La Spezia proprio per verificare una pista sul traffico via mare di scorie tossiche. Da quelle carte e dalle ammissione del pentito Fonti emerse che navi come la Yvonne A, la Cunski e la Voriais Sporadais erano state inabissate nel mare tra Golfo di Policastro e costa catanzarese. Nelle carte si parla di luoghi precisi: Maratea, Cetraro e Genzano. Fonti però poco dopo, non dirà più nulla, morì per malattia nel 2012 e con la sua morte morirono anche le rivelazioni. Dal 2009 anche quell’inchiesta di Lagonegro si è lentamente inabissata, senza aver accertato la veridicità di quelle informazioni. Rimane il mistero dunque su una vicenda complicata e per la quale non è stata fatta mai chiarezza.