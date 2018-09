Quel ragazzo di Tramutola morto a Kabul.

Sono trascorsi, oggi, nove anni. Ma il tempo in Italia sembra aver cancellato il ricordo e forse anche il dolore. Non per tutti, è chiaro. Non per una madre ed un padre. Non per una moglie, per i figli. Nove anni fa, alle 12.10 locali, le 9.40 in Italia, nella capitale Afghana, a Kabul, nei pressi della rotonda Massud, dove il traffico è sempre rallentato per i controlli sui veicoli diretti verso l’ambasciata Usa, il comando Isaf e l’aeroporto, due mezzi militari italiani, due veicoli blindati Lince, furono colpiti in un vile attentato che costò la vita a sei soldati italiani. Erano tutti della Brigata Folgore, di stanza in Toscana, a Siena, Pistoia e a Livorno. All’improvviso, una Toyota bianca, con a bordo due kamikaze e con un notevole carico di esplosivo, si fece saltare in aria al passaggio del primo mezzo del convoglio, uccidendo tutti e cinque gli occupanti. Danni gravi anche al secondo Lince: uno dei militari a bordo rimase ucciso, altri tre rimasero feriti. Un’esplosione terribile che devastò ogni cosa. Sui due lati delle strade rimasero distrutti edifici e negozi. Un fulmineo movimento dell’autista della Toyota che riuscì ad infilarsi tra i mezzi militari prima di esplodere. Una deflagrazione mai vista prima a Kabul. Nell’esplosione rimasero uccisi anche 15 civili afghani; alla fine il bilancio conterà anche oltre sessanta feriti. Trascorsero meno di due ore e l’attentato fu rivendicato dai talebani. Quel giorno di nove anni fa a Kabul rimase ucciso insieme ai suoi commilitoni anche il tenente Antonio Fortunato di Lagonegro, in provincia di Potenza. Antonio aveva solo 35 anni, comandava la pattuglia che rimase coinvolta nell’attacco. Era in forza al 186° Reggimento, aveva vissuto diversi anni a Tramutola, sempre nel Potentino, dove risiedono tuttora i suoi genitori. Andrea Fortunato lasciò al dolore ed al ricordo la moglie Gianna, insegnante precaria con cui avrebbe festeggiato dieci anni di matrimonio il 16 dicembre dello stesso anno. Antonio lasciò anche un figlio che allora aveva solo sette anni. Un bravo ragazzo Antonio, uno di quelli che per trovare una via, per costruirsi un futuro aveva scelto l’Esercito. Aveva quindi lasciato il Sud. Con la sua famiglia si era stabilito da alcuni anni nelle vicinanze di Siena, a Badesse. Il tenente Fortunato era si era fatto voler bene sin da subito nella piccola località di Badesse. Un giorno tragico quel 17 settembre del 2009. Insieme ad Antonio persero la vita anche il giovane Matteo Mureddu, appena 26 anni, di Solarussa, un piccolo paese in provincia di Oristano. Il caporal maggiore Davide Ricchiuto anch’egli solo 26 anni di Tiggiano, nel Salento. Il caporalmaggiore GianDomenico Pistonami, in servizio presso il 186° Folgore di stanza a Siena, aveva 28 anni, era scampato miracolosamente ad un altro attentato, sempre a Kabul nel mese di agosto dello stesso anno. Era di Orvieto, figlio unico. Quella mattina a kabul perse la vita anche il caporale maggiore scelto Massimiliano Randino, di Pagani (SA). Aveva 32 anni, era appena tornato a Kabul dopo una licenza di una dozzina di giorni trascorsi in Italia. Randino si era trasferito a Sesto Fiorentino dove viveva con la moglie con cui era sposato da cinque anni. Infine morì anche il sergente maggiore Roberto Valente, il più anziano dei sei, napoletano, classe 1972. Abitava nel quartiere Fuorigrotta, con la moglie e un figlio piccolo. Nove anni or sono, il ricordo è sbiadito nel nostro strano Paese che fatica e non poco a ricordarsi dei suoi figli morti servendo il tricolore. Ricordo ancora quel lunedì 21 settembre, quando nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, a Roma, vennero celebrati i funerali di stato di quei dei sei paracadutisti italiani uccisi a Kabul. Poi però la retorica di un Paese che fatica a fare i conti con la nostra Costituzione: “l’Italia è un Paese che ripudia la guerra”, preferisce dimenticare, forse aiuta anche a superare il dolore, che i nostri militari, impegnati nelle missioni di pace, alla fine vengono mandati a combattere, dunque in guerra. Orgogliosi sempre del loro lavoro e del loro sacrificio, forse è il momento che la politica italiana dia un senso diverso al ruolo ed alla funzione dei nostri contingenti impegnati nei teatri del mondo. Intanto verrebbe da dire: ciao Capitano l’Esercito non ti ha dimenticato; non vi ha dimenticato.