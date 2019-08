Quel furbetto di Di Maio ed il silenzio degli attivisti 5 Stelle

L’aveva annunciata Luigi Di Maio diverse settimane fa e il 26 luglio è stata approvata dagli iscritti M5S tramite piattaforma Rousseau, con oltre 120 mila preferenze (123.755): la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle si fa concreta e passa attraverso l’introduzione del mandato zero, delle coalizioni con le liste civiche alle amministrative e l’individuazione su base nazionale e regionale dei “facilitatori”. In una serie di video tutorial pubblicati sui social nelle scorse settimane, il leader politico M5S, Luigi Di Maio, aveva accompagnato virtualmente l’elettorato pentastellato a conoscere la nuova riorganizzazione del Movimento, che porterà ad alcune importanti modifiche strutturali. Una riorganizzazione interna era stata annunciata già settimane fa, dopo la sconfitta alle ultime elezioni amministrative in Sardegna, quando il Movimento 5 Stelle non era riuscito ad accaparrarsi alcun comune. In primo luogo, la riforma M5S passa attraverso l’introduzione di un ‘mandato zero’ per i consiglieri comunali e municipali, ovvero un primo mandato che non viene contato nella regola dei due mandati – quella che fino a qualche tempo fa sembrava un caposaldo nell’ideologia pentastellata – in quanto “neutralizzato”, spiega Di Maio. La regola che vietava il doppio mandato – almeno per quanto riguarda i consiglieri comunali e municipali – viene superata attraverso l’introduzione di questo ‘mandato zero’, ideato – sostiene Di Maio – al “fine di non disperdere l’esperienza che un consigliere comunale ha maturato nel corso del suo mandato”. La riorganizzazione interna al M5S passa anche attraverso il superamento di un altro caposaldo del Movimento: la volontà di presentarsi alle elezioni da soli, senza alleanze o – come direbbero i pentastellati – “inciuci” con altre forze politiche o civiche. La riforma prevede di fatto l’apertura a sperimentare coalizioni con le liste civiche “su quei territori dove siamo pronti, dove c’è una comprovata esperienza di partecipazione comune con comitati, associazioni e movimenti”, scrive Di Maio sul Blog delle Stelle, assicurando che sarà sua cura “fare in modo che siano vere liste civiche con una storia di partecipazione insieme”. Le alleanze – assicura – riguarderanno solo le elezioni amministrative, e non quelle nazionali “dove non siamo ancora pronti per sbloccare le coalizioni”.