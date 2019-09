Quel che rimane dell’Isis in Siria ed Iraq. 8.000 bambini figli di europei che nessuno vuole.

Li abbiamo dimenticati, questo è certo. Il nostro strano modo di affrontare il vivere veloce, ci pone nella condizione di interessarci, per bevi periodi, di vicende e situazioni che vengono rimbalzate mediaticamente, poi tutto scorre e va nel dimenticatorio. Torniamo duqnue in Siria ed Iraq per analizzare ciò che resta dell’Isis. Oltre ogni altro argomento, sul tema, cedi la ricostruzione, i profughi, le resistenze che ancora esistono dei miliziani Isis, è scomparsa del tutto la questione relativa alla situazione di centinaia di bambini, nati da cittadini europei affiliati al califfato, che i governi sono riluttanti a riprendere, nonostante i ripetuti appelli delle loro famiglie in Europa. In teoria, i bambini coinvolti nei conflitti sono tutelati da speciali disposizioni di diritto internazionale che riconoscono la loro vulnerabilità e le loro esigenze. In pratica sono i primi a essere travolti dall’orrore della guerra e, se sopravvissuti, a dover convivere con cicatrici durature. A conti fatti sono circa 40.000 i bambini attualmente bloccati nei campi nel nordest della Siria: oltre 8.000 di loro sono stranieri, nati da europei. Bambini che hanno già visto l’orrore della guerra, è che sono ancora a rischio: di abusi, violenza, sfruttamento. L’ONU ha invitato i governi stranieri a rimpatriare tutti i ragazzi al di sotto dei 18 anni dalla Siria nord-orientale e a prevedere programmi specializzati nella tutela dell’infanzia per garantirne il pieno reinserimento nella società. Per ora, però, i governi hanno mostrato riluttanza a riprenderli. E mentre le autorità meditano sul da farsi, le famiglie non sanno come affrontare la situazione. Chiedono ai governi farsi carico di una questione delicata, che coinvolge vittime innocenti.