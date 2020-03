Quel che riesce meglio alla classe politica italiana è la polemica. Non vi è dubbio su questo. Non servono a nulla gli appelli del capo dello Stato, all’unità nazionale. In un momento di grande difficoltà per il Paese, alla fine prevale quel senso di egoismo politico che oscura la lucidità della mente e proietta l’unica immagine che un politico, suo malgrado, riesce a vedere: l’esposizione mediatica dell’avversario, dunque la popolarità. Quello che però i politici non riescono a comprendere è che gli italiani, badano ad altro. Lo dicono i numeri, sia chiaro. Si è preteso il dibattito politico in Parlamento, non per offire un reale contributo alla risoluzone dell’emergenza, questa è la verità, ma per poter fruire della diretta televisiva, imposta, e quindi avere il propprio momento di gloria pubblica e di visibilità. Tuttavia, quello che i politici non dicono, è che potevano chiede la convocazione delle camere, perchè basta un terzo dei parlamentari per farlo, e le opposizioni lo hanno e come un terzo. In realtà se ne rimangono a casa, perchè conviene, ma nel mentre si strumentalizza la polemica politica, ostacolando piuttosto che favorendo decisioni urgenti. Altro che clima di “pacificazione nazionale” che pur si auspicava nelle ultime settimane. Lunedì scorso l’incontro tra gli esponenti del Governo e i leader dell’opposizione di centrodestra. Al termine l’incontro con la stampa, all’esterno di palazzo Chigi, in modo da poter mostrare agli italiani che anche loro ci sono. Occorre però dare uno sguardo ai sondaggi per capire gli italiani cosa pensano davvero. I dati raccolti da Demos, EMG, Ixe, SWG, mostrano come le tendenze emerse di recente vengono confermate. La Lega perde un altro mezzo punto negli ultimi 15 giorni, scendendo di un pelo sotto il 29% (non accadeva dal luglio di due anni fa) mentre cresce di pari misura il Partito Democratico (21,4%). Dai dati si può affermare anche, con una certa sicurezza, che l’emorragia di consensi del Movimento 5 Stelle sembra essersi quantomeno arrestata: ad oggi il M5S vale il 14,4% e tiene ancora dietro i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che crescono in modo un po’ meno accentuato rispetto al solito (+0,2%). Perdurante stabilità di Forza Italia, che resta ormai da molti mesi sopra il 6%, e il brutto momento di Italia Viva, che arretra al 3,4%. Scendono sotto il 2% sia i verdi (pressoché scomparsi dal dibattito pubblico) sia Azione di Carlo Calenda. Insomma da un mese e mezzo circa i rapporti di forza sembrano essersi cristallizzati. Un dato su tutti però spiega il comportamento dei leader di centrodestra. La popolarità del premier Giuseppe Conte. Già la scorsa settimana aveva registrato un’impennata nel giudizio degli elettori. Gli ultimi dati fotografati dall’istituto Ixè, confermano questo scenario: il presidente del Consiglio sta vedendo crescere la sua popolarità in modo piuttosto evidente, in queste settimane di crisi. Ecco, è solo questione di popolarità e visibilità. Alla fine è quel che conta per i politici. Per la cronaca, i sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto citati, sono stati realizzati dal 12 al 25 marzo dagli istituti Demos, EMG, Ixè, Noto, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 26 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.