Quando l’arte incontra le aziende

In questi giorni chi si reca a Buonabitacolo scopre una “curiosa” novità: la Sidel, azienda storica e ben presente coi propri edifici alle porte del paese, mostra una nuova veste, più colorata e dal profondo senso artistico. L’azienda ha saputo così interpretare una sfida: mitigare l’impatto visivo dei propri capannoni aziendali attraverso l’arte. E per farlo non si è risparmiata, puntando in alto e assoldando l’artista argentina Milu Correch, già nota ad un certo pubblico di estimatori del nostro territorio per aver abbellito coi suoi murales alcuni angoli di Sapri.

Marilena e Antonella Damiani, le titolari dell’Azienda SIDEL srl che dal 1950 produce porte e infissi in legno e che nel tempo ha assunto un ruolo da protagonista nell’economia territoriale, hanno voluto lanciare un messaggio di bellezza, umana prima che artistica, ed hanno investito in arte e cultura, facendo diventare un muro del proprio opificio la base per un’opera d’arte che già sta mostrando i suoi vivaci contorni. Il tema che dovrà svolgere l’artista è di grande attualità: la natura e il rispetto dell’ambiente. Si vedrà quindi nei prossimi giorni in che modo la street artist “argomenterà” i temi attraverso i colori e le forme che affiderà alla sua opera. Va dato merito ai titolari della SIDEL per aver investito in un’opera che sarà certamente apprezzata da estimatori e cultori dell’artista e del genere del murales, soprattutto considerando che Milu Correch è molto quotata soprattutto nei contesti culturali e artistici. I primi risultati di questa iniziativa saranno presentati il prossimo 4 luglio quando alle ore 18 presso la sala conferenze della SIDEL in Buonabitacolo si terrà una conferenza stampa alla quale saranno presenti personalità del mondo delle istituzioni e della cultura e saranno proiettati alcuni video che mostreranno le fasi salienti della realizzazione del murales.