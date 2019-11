Pubblicato il bando “Young Investigator Training Program”

ACRI, l’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria, ha pubblicato per il quinto anno consecutivo, il bando “Young Investigator Training Program”. Il bando promuove la partecipazione di giovani ricercatori, impegnati in strutture di ricerca all’estero, a congressi di rilevanza internazionale organizzati da Università ed Enti di ricerca italiani. Conseguentemente a tale partecipazione, il bando sostiene l’attività dei giovani ricercatori presso una rete di centri di ricerca italiani. L’obiettivo è, infatti, consentire ai giovani ricercatori di tutte le nazionalità di stabilire e consolidare rapporti con gruppi di ricerca italiani, per la definizione di programmi di interesse comune e di inserirsi nell’attività dei Centri ospitanti, attraverso la presentazione di propri lavori e la partecipazione ad attività di ricerca. Per l’edizione 2019 del bando “Young Investigator Training Program”, ACRI prevede di assegnare premi di ricerca dell’importo di 3mila euro ciascuno per i ricercatori europei e di 4mila euro per quelli extra-europei. Le iniziative che possono accedere ai finanziamenti del bando devono svolgersi nel periodo 27 gennaio – 31 dicembre 2020. Agli enti ospitanti selezionati verrà assegnato un contributo per spese di segreteria fino a un massimo di 4mila euro. Le istanze di partecipazione al bando, compilate secondo l’apposito formulario, dovranno pervenire entro il 16 dicembre 2019, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo acri.ricerca@arubapec.it. I risultati della selezione saranno comunicati entro il 24 gennaio 2020.