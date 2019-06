Pubblica Amministrazione, riparte la lotta all’assenteismo

Riparte la lotta all’assenteismo e ai cosiddetti “furbetti del cartellino”. Riparte con l’approvazione in via definitiva il 12 giugno del cosiddetto ddl concretezza (concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo, il nome per esteso) voluto dal ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno: una norma che istituisce, proprio presso il Dipartimento della funzione pubblica, il nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della concretezza”, composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito Piano triennale – per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione. Ma soprattutto una norma che prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. “In primo luogo, questa legga porta con sé anche la garanzia della sua effettiva applicazione attraverso un team di professionisti che andrà in loco nelle amministrazioni in difficoltà per accompagnarle – attraverso la diffusione di modelli organizzativi efficienti e di qualità – in percorsi di miglioramento delle prestazioni alla collettività – spiega il ministro Bongiorno – Con i controlli biometrici diciamo finalmente addio ai ’furbetti del cartellino’, che truffano i colleghi e lo Stato. La videosorveglianza e la rilevazione delle impronte digitali contro le false attestazioni della presenza in ufficio rappresentano una misura davvero rivoluzionaria”.