Psr Campania, più di 36 milioni di euro per il Progetto integrato giovani

Napoli – È di quasi 36 milioni di euro l’incremento della dotazione finanziaria sul progetto integrato giovani (misure 4.1.2 e 6.1.1) del PSR Campania, il cui bando si è chiuso lo scorso 9 luglio. Lo comunica Coldiretti Campania, esprimendo soddisfazione, a seguito del decreto di giunta regionale pubblicato ieri. In dettaglio, l’incremento per la misura 4.1.2 (investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati) passa da 90 milioni a 124.938.711,42 euro. La dotazione per la misura 6.1.1 (riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola) passa da 50 milioni a 50 milioni e 825 mila euro.