Protocollo d’intesa tra FederCepi Costruzioni e Synergie Italia S.p.A

Promuovere e potenziare le occasioni di impiego in edilizia e soddisfare al meglio le esigenze delle imprese e dei lavoratori, mettendo in campo strategie innovative per la formazione, l’informazione e l’accesso alle agevolazioni. A queste finalità risponde un protocollo d’intesa siglato tra il presidente di FederCepi Costruzioni, Antonio Lombardi, e il presidente di Synergie Italia S.p.A. Giuseppe Garesio, che attiverà una innovativa piattaforma per la formazione, il recruitment, la collocazione interinale di lavoratori in edilizia, l’incontro tra domanda ed offerta. Synergie è un gruppo francese di dimensioni internazionali con mezzo secolo di esperienza alle spalle; propone a imprese e istituzioni una gamma completa di servizi nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane: somministrazione, selezione, formazione, ricollocazione, politiche attive, outsourcing, con 750 uffici e 4.100 collaboratori in 17 paesi (in quasi tutta Europa, ma anche in Canada, Cina e Australia). Oltre 5000 le aziende clienti in tutto il mondo e 70.000 i lavoratori che ogni giorno vengono inseriti nel mondo del lavoro. In Italia Synergia Italia S.p.A. è un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed Ente Accreditato per le Politiche attive del lavoro in quasi tutte le regioni italiane. È tra i leader mondiali nel recruitment di professionalità in aeronautica, energie rinnovabili, trasporti, logistica, servizi bancari, finanziari e medicali. Attraverso la partnership con FederCepi Costruzioni mira a strutturare e consolidare una presenza anche nel settore edile. L’accordo prevede l’attivazione di una forte sinergia a supporto delle aziende che hanno necessità di ricorrere alla selezione di personale; grazie a questo protocollo, le imprese associate FederCepi potranno fruire di un moderno e qualificato servizio fornitura di personale, anche in somministrazione. Grazie all’intesa, sarà attivato anche un concreto supporto informativo/formativo alle imprese sulle migliori forme di inquadramento del personale, della contrattualistica ed anche delle agevolazioni eventualmente accessibili per nuove assunzioni. Particolare attenzione viene riservata, nel Protocollo, all’inserimento nel lavoro di fasce deboli, secondo l’articolo 2, comma 1 del Regolamento CE n. 2204/2002. Synergie Italia e FederCepi Costruzioni garantiranno alle aziende una consulenza qualificata e gratuita sugli strumenti di gestione delle risorse umane in termini di flessibilità, riduzione del costo del lavoro, inclusione sociale, con particolare focus sui contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato, sui finanziamenti (incentivi e bonus) del Programma Garanzia Giovani, sull’apprendistato in somministrazione, sugli sgravi contributivi per le categorie svantaggiate e sull’utilizzo dei fondi per la formazione. In virtù dell’accordo, le imprese potranno inoltre accedere ad una piattaforma online per la selezione del personale, la fornitura di lavoro in somministrazione, la formazione, l’attivazione del programma Garanzia Giovani, i tirocini, etc. «Con questa intesa – commenta il presidente di FederCepi Costruzioni, Antonio Lombardi – mettiamo un’infrastruttura tecnologicamente avanzata a supporto delle aziende e dei lavoratori del settore edile, per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta ma anche colmare, con un’attività consulenziale e formativa, gli eventuali gap esistenti tra domanda e offerta. Vogliamo così fornire all’intero comparto, tanto alle aziende quanto ai lavoratori, servizi di supporto per una conoscenza e corretta fruizione di tutte le opportunità formative e di finanziamento esistenti. Grazie a questo innovativo procollo con Synergie Italia, le nostre aziende potranno fronteggiare tempestivamente, e al meglio, ogni esigenza, permanente o temporanea, di mano d’opera, qualificata e non».