Campania, due navigator in ospedale per un malore

I navigator che protestano dinanzi alla Regione “stanno facendo una iniziativa sbagliata”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. La contrattualizzazione dei navigator “è a carico di Anpal servizi. E’ chiarissimo e per quello che mi riguarda ci sono tutti gli elementi che Anpal contrattualizzi i Navigator senza aspettare le Regioni. Se questi giovani vogliono la battaglia per la contrattualizzazione la Regione li sosterrà”. Intanto due dei cinque navigator campani, oggi al quinto giorno di sciopero della fame e in presidio fisso notte e giorno davanti la sede della Regione Campania, hanno accusato un malore e sono stati portati in ospedale. A riferirlo sono gli altri manifestanti che erano sul posto. Ad aver accusato il malore sono Ilenia De Coro e Carlo Del Gaudio. A quanto si apprende i due sono stati trasportati in ambulanza uno al Fatebene Fratelli e l’altro al Loreto Mare.