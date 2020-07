Protesta delle guide turistiche in Campania, Caiazzo: “Ci sarà un nuovo incontro con la Regione”

“La Regione ci ha promesso oggi un nuovo incontro tra dieci giorni, per vedere se ci sono fondi di assessorati che possono sostenere il settore delle guide e accompagnatori turistici. Sappiamo che molte premesse non sono positive ma una abbiamo nuova promessa che speriamo possa sorprenderci”. Così Maria Caiazzo, guida turistica e rappresentante della Uil, descrive l’incontro avuto oggi da una delegazione della categoria con l’assessore regionale al turismo Corrado Matera. L’incontro è arrivato al termine di una manifestazione di circa 50 guide turistiche davanti al palazzo della Regione a Napoli. “Abbiamo chiesto – spiega Caiazzo – un supporto alla categoria perché noi siamo parte di quel comparto turistico gravemente danneggiato dalla crisi pandemica ed economica e chiedevamo progetti per la ripresa. L’allentamento delle misure anti covid non ha prodotto una ripresa del nostro lavoro: il turismo culturale non è fatto di spiagge ma ha bisogno dei flussi internazionale, della ripresa degli attracchi crocieristici. Tutto ciò è penalizzato da regole molto stringenti nei musei che i direttori non possono allentare perché hanno la responsabilità penale: sulle spiagge ci si accalca mentre a Capodimonte si entra in gruppi di 6 persone, a Pompei ci sono gli ingressi contingentati, quindi anche chi prova a riprendere si ritrova con un burocrazia insuperabile”. Le guide si sentono escluse dai sostegni regionali: “Il bando della Regione – spiega Caiazzo – aveva risorse anche per guide ed accompagnatori, ma destinate solo alle pmi e non coprono guide ed accompagnatori, se non piccola parte. Siamo in 3000 di cui 1500 hanno questo come unico lavoro e sono senza ammortizzatori sociali, sapevano che non avremmo potuto partecipare quindi era meglio non inserirci perché così è solo una operazione propagandistica”.