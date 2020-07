Progetto per l’adeguamento della rete internet nelle scuole, presentate 71 domande in Basilicata

Sono complessivamente 71 le domande presentate per il progetto “Erogazione di finanziamenti agli istituti scolastici statali della regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti Lan/Wlan”, con un finanziamento di circa 533 mila euro da fondi del Fsc 2007-2013. Lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore alle attività produttive Francesco Cupparo: “La misura – ha aggiunto – è destinata a finanziare interventi volti alla nuova realizzazione o all’ampliamento, o all’adeguamento delle infrastrutture di rete delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione. L’intervento punta a dotare gli istituti di punti di accesso alla rete Lan/Wlan, strumento ormai necessario a una didattica 2.0 e alle attività di gestione amministrativa degli Istituti”. “Abbiamo voluto pertanto offrire alle istituzioni scolastiche della nostra regione – ha concluso l’assessore – la possibilità di realizzare, ampliare o adeguare le infrastrutture di rete, con l’obiettivo di tendere al 100% della copertura di rete in tutte le Istituzioni scolastiche del territorio regionale”.