Produzione industriale in calo

Nel mese di giugno la produzione industriale è diminuita dell’1,6% nell’area dell’euro e dell’1,5% nell’UE28, secondo le stime diffuse mercoledì 14 agosto dall’ufficio statistico dell’Unione europea che ha comparato i dati con quelli del maggio 2019. In quel periodo la produzione industriale era invece aumentata dello 0,8% nell’area dell’euro e dello 0,9% nei 28 paesi. A giugno 2019, rispetto a giugno 2018, la produzione industriale è diminuita del 2,6% nell’area dell’euro e dell’1,9% nell’UE28. Nell’area dell’euro diminuisce la produzione di beni strumentali (- 4,0%), dei beni di consumo non durevoli (-2,8%) e di energia (-0,2%). Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, le maggiori diminuzioni della produzione industriale rispetto allo scorso trimestre sono state registrate in Irlanda (-8,8%), Danimarca (-7,6%) e Portogallo (-4,5%), mentre gli aumenti più elevati si sono osservati in Lituania e a Malta (entrambi e la Lettonia (1,5%). Sostanzialmente stabili i dati provenienti dall’Italia. Rispetto allo scorso anno, la produzione di beni strumentali è diminuita del 4,4%, quella dei beni intermedi del 2,6% e quella dell’energia dello 0,1%, mentre la produzione di beni di consumo non durevoli è aumentata dello 0,1%. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni della produzione industriale annue sono state registrate in Germania (-6,2%), Croazia e Portogallo (entrambi -5,6%), mentre gli aumenti più elevati si sono osservati in Estonia (7,4%), Lettonia (4,4%), Danimarca (4,2%) Ungheria (4,1%).