Procedura di infrazione per l’Italia. Per Tria meglio trovare un accordo

L’iniziativa della Commissione europea di riesaminare la posizione italiana “fa parte delle normali procedure di sorveglianza e non in contraddizione con l’accordo trovato a dicembre 2018”: praticamente è “un atto dovuto” ma in ogni caso è meglio trovare un accordo per evitare la procedura di infrazione”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria arriva alla Camera l’11 giugno per illustrare la situazione dei conti italiani con l’Europa, e da una parte mostra di non ritenersi troppo preoccupato per la richiesta di avvio di procedura di infrazione, dall’altra ammette che sarebbe meglio evitarla piuttosto che andare al muro contro muro. “Per quanto riguarda il 2018 – spiega – il governo ha seguito un approccio prudente, diminuendo il disavanzo della pubblica amministrazione. Un rallentamento dell’economia ha portato al peggioramento dei conti”. Nel carteggio tra la Commissione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Tria spiega che si sono manifestate divergenze di opinione in particolare su due punti: il saldo strutturale e le clausole di salvaguardia: a differenza della Commissione, spiega il ministro “per il 2019 il governo stima un peggioramento del saldo strutturale di solo lo 0,1%, per cui l’aggiustamento richiesto sarebbe quindi solo di 0,25 punti percentuali, portando a giudicare non significativo il predetto scostamento. Per il 2020 la divergenza principale riguarda clausole di salvaguardia, nonostante il Parlamento abbia già approvato una mozione che impegna il governo a neutralizzarla”. Più che clausola però, ricorda Tria, quella dell’Iva “è una legge, e per neutralizzarla ne servirebbe un’altra”. Adesso la parola spetta al Consiglio economico e finanzario della Ue, “verso il quale l’Italia avrà un atteggiamento costruttivo, ribadiremo agli alleati europei le nostre ragioni”. In ogni caso, sottolinea il ministro,“il governo ha preso atto dell’esito della valutazione della commissione e conferma l’impegno a rispettare i vincoli di bilancio”.