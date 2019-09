Primo soccorso nello sport giovanile per i soldati italiani in missione in Kosovo

Continua l’impegno dei soldati italiani del Regional Command West, in missione in Kosovo, a sostegno della popolazione locale. È infatti in corso in questi giorni una campagna di formazione sul primo soccorso dedicata ai giovani atleti dei vari centri sportivi presenti nell’area di operazione. Denominata “My life in Your hands”, la campagna è nata dalla collaborazione tra il Regional Command West (RC-W) e l’assessorato allo sport e alla cultura del comune di Peč/Pejë, municipalità che rientra nell’area in cui operano i soldati italiani del contingente multinazionale ovest in missione in Kosovo. L’iniziativa prevede la realizzazione di un ciclo di incontri presso i vari centri sportivi che hanno aderito al progetto, con il coinvolgimento di circa venti associazioni sportive e oltre duecento giovani atleti. A loro viene insegnato ad intervenire in caso di arresto cardio-respiratorio e traumi di varia natura, attraverso l’applicazione di procedure di primo soccorso e di rianimazione, volte al ripristino ed al mantenimento delle funzioni vitali. I ragazzi dunque acquisiscono le procedure “salvavita” mediante l’impiego di manichini didattici, e momenti di confronto con il personale sanitario militare del RC-W che conduce l’attività. Per la realizzazione del progetto il RC-W, unità operativa multinazionale a guida italiana su base 24° Reggimento “Peloritani” e inquadrato all’interno della missione NATO KFOR, si è avvalso dei propri assetti sanitari in missione in Kosovo, impiegandoli secondo il principio del “Dual Use”, un duplice impiego, non soltanto nella conduzione delle normali attività operative, ma anche a sostegno della popolazione locale, e dunque in favore dei giovani atleti.