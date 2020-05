Premio di laurea “Giovani Identità Mediterranee” i nomi dei vincitori entro il 15 luglio

Partita la seconda edizione del premio di laurea “Giovani Identità Mediterranee” promosso dall’associazione Identità Mediterranee. La Presidente Carla Maurano, ricordando la mission dell’Associazione chiarisce che «L’associazione Identità Mediterranee ritiene fondamentale affiancare, tra i giovani, coloro i quali risultino essere più promettenti, brillanti e dediti allo studio, in particolar modo quelli che si si cimentano in ambiti socio-culturali e della tutela dei diritti umani». Ieri la scadenza del bando per candidarsi al concorso, il cui premio consiste nella pubblicazione della/e tesi vincitrice/i, a spese dell’associazione Identità Mediterranee. Ammessi al bando di concorso i giovani laureati che abbiano conseguito il titolo e discusso la tesi in un’università italiana o dell’Unione Europea nel periodo dal 16 aprile2019 al 15 maggio 2020, avendo ottenuto un punteggio di 110/110 o 110/110 e lode. Per l’edizione 2020, le tesi candidate che saranno valutate dovranno rientrare nelle macro-aree: Empowerment femminile; Tutela del patrimonio culturale e sostenibilità ambientale; Imprenditorialità ed innovazione sociale. Il premio di laurea “Giovani Identità Mediterranee” sarà assegnato da una Commissione valutatrice, nominata dall’Associazione, composta da membri dall’alto profilo scientifico e culturalee dal “Gruppo Giovani” formato dai vincitori della scorsa edizione e da 3 membri esterni di età compresa tra i 25 ed i 30 anni. Il giudizio della commissione valutatrice è inappellabile ed insindacabile. I vincitori del concorso saranno informati del premio a mezzo e-mail entro il 15 luglio 2020. La data della cerimonia di premiazione – prevista all’interno della XXX edizione della “Fiera del Libro” di Castellabate (SA), Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni saranno comunicati entro il 20 luglio

2020.