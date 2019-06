Premiati gli alunni del concorso “Liberiamoci dal sovraindebitamento, dall’estorsione e dall’usura”

In occasione dell’incontro con Suor Alessandra Smerilli, Consigliere di Stato della Città del Vaticano, Docente ordinario di Economia Politica alla Facoltà “Auxilium” di Roma, organizzato dall’Associazione antiracket e antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” e dalla Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” si è proceduto alla premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso “Liberiamoci dal sovraindebitamento, dall’estorsione e dall’usura”, coinvolti così su un tema che, purtroppo, continua ad affliggere la società con le sue pratiche illegali. Il concorso ha proposto agli studenti di ogni ordine e grado di essere protagonisti di una campagna di sensibilizzazione per raccontare attraverso immagini, foto, vignette, video, disegni le situazioni di sovraindebitamento, estorsione e usura, fenomeni che impediscono lo sviluppo economico in quanto colpiscono le famiglie e le imprese, limitandone la libertà e privandola di risorse. Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al concorso attraverso gli elaborati grafico-coloristici sono riusciti a interpretare episodi significativi capaci di far comprendere alla gente che il denaro facile non esiste e che, soprattutto, del denaro occorre farne buon uso. I disegni pervenuti sono stati raccolti in un opuscolo realizzato dall’Associazione Famiglia e Sussidiarietà dal titolo “Idee per la legalità” Agli studenti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al concorso e premi per un valore complessivo di 1.100 euro per l’acquisto di libri. Questi i premiati: per l’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Loperfido-Olivetti”: Acito Gianmarco, Barbarito Marika, Battilomo Mariateresa, Braia Caludia, Brigante Rocco, Caiella Vincenzo, Casamassima Giuseppe, Esposto Vito, Festa Giuseppe, Festa Rossella, Gelsomino Andrea, Gentile Nicola, Grassano Piero, Loperfido Walter, Materi Francesco, Racamato Rocco Luigi, Rossetti Michela, Silletti Alessia, Tantone Alessio e Zizzamia Giovanna, per l’Istituto Comprensivo “Donato Bramante”: Di Marzio Domenico, Schiuma Gianluca, Sacco Rocco, Stagno Michele, Zaccaro Nico, Appio Leonardo, Matera Kevin, Festa Brunella, Digirolamo Vincenzo, Mattanò Michele, Santamaria Ilaria, Giove Mikaela, Barbaro Simona, Annese Arianna, Lapolla Leonardo, Matteo Di Lena, De Giorgi, Vito, Lapolla Leonardo, Fazio Desire, Grieco Vito, Marchionna Rosanna, Cifarelli Federica, Colucci Fabrizio, Di Lecce Giuseppe, Mattanò Michele, Santamaria Ilaria, Giove Mikaela, De Giacomo Alisya, Maragno Alberto Giacinto, Montemurro e ma per l’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora” sede di Montalbano: Taddei Martina, Shen Wai Tong, Lista Anna Carmela, Rosito Bridget, Natale Antonio e Galeazzo Iris.