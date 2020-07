Premialità per gli operatori sanitari, la Cisl scrive a De Luca: “Devi trovare le risorse adeguate”

“La Regione Campania sulla trattativa per la premialità non si permetta di assumere posizioni strumentali sostenendo richieste di distribuzione a pioggia dei premi che la Cisl non mai fatto. Abbiamo chiesto 3 fasce articolate su valori economici proporzionati al rischio come hanno fatto tutte le regioni d’Italia. Perciò niente alibi”. Il leader della Cisl Fp Campania Lorenzo Medici interviene sulla trattativa in atto tra la Giunta e le organizzazioni sindacali sul riconoscimento economico agli operatori sanitari per lo straordinario impegno profuso nella lotta al Covid-19. “La verità – dice – è che la trattativa fino adesso è stata condotta coi piedi. Non sappiamo a tutt’oggi quante siano le risorse aggiuntive che la Regione ha stanziato accanto ai 40 milioni di euro destinati alla Campania dal Governo per finanziare il sistema indennitario e la produttività. Bisogna essere seri. In una vicenda così importante furbizia e sotterfugi vanno eliminati, occorrono trasparenza e chiarezza che fino ad ora sono mancate. Pensare di dare 70 euro nette come proposto alla stragrande maggioranza degli operatori sanitari che prestano servizio negli ospedali regionali è offensivo e poco dignitoso. La proposta per quanto ci riguarda è irricevibile. De Luca – conclude Medici – trovi le risorse adeguate per fare un accordo serio e dignitoso come definito in tutte le altre regioni compresa l ‘Emilia Romagna che lui stesso ha indicato pubblicamente come modello. Basta col gioco delle 3 carte”.