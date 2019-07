Nuova tragedia dell’immigrazione. Potrebbero essere 150 i morti del naufragio avvenuto al largo delle coste di Al Khoms, in Libia. Lo scrive su Twitter il portavoce dell’Unchr per l’Africa e il Mediterraneo/Libia, Charlie Yaxley, che chiede “un cambio di approccio” nella gestione dei flussi migratori, “è urgente salvare le vite in mare”. “Le notizie che arrivano parlano di un grande naufragio al largo delle coste della Libia, sarebbero state salvate 150 persone e riportate in Libia: uno dei sopravvissuti riferisce che un grande gruppo è morto in mare, le stime parlano di 150” vittime, riferisce il portavoce, che aggiunge come fra i morti “ci sono donne e bambini”. E “se queste cifre sono corrette – denuncia ancora – si tratta della peggiore perdita di vite umane nel Mediterraneo nel 2019. Un dato che ci ricorda, se necessario, che ci deve essere un cambio di approccio sulla situazione nel Mediterraneo. E’ urgente salvare vite in mare”. “Lo status quo non può continuare – ha detto – Non possiamo ignorare che i viaggi sui barconi sta diventando sempre più letali. Quest’anno, nei viaggi dalla Libia verso l’Europa, è morta una persona ogni sei che sono arrivate sulle coste europee. E’ un dato sconvolgente, non possiamo girarci dall’altra parte”. “La peggiore tragedia nel Mediterraneo di quest’anno” scrive su Twitter anche l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. “Deve riprendere ADESSO – esorta – il soccorso in mare, la fine dei campi di detenzione dei migranti in Libia, aumentando i percorsi sicuri per uscire della Libia, prima che sia troppo tardi per molta gente disperata”.