Potenziamento dell’Ospedale di Lagonegro. L’impegno del Consigliere Piro

Lagonegro (PZ) – Massimo impegno per il potenziamento dell’Ospedale di Lagonegro. E’ questo l’obiettivo del Consigliere regionale lucano Francesco Piro che sta lavorando per l’attuazione nella nuova organizzazione del sistema sanitario regionale. “L’Ospedale di Lagonegro dovrà essere una struttura all’altezza di affrontare con efficacia i problemi della sanità di tutto il Lagonegrese e dell’area sud – ha affermato Piro – Chi lo mette in discussione fa solo polemiche pretestuose e chiacchiericci , probabilmente legati alle prossime competizioni amministrative. Perché non hanno protestato insieme al sottoscritto , quando il nostro Ospedale fu accorpato al San Carlo, facendogli perdere identità e personale? Sulla salute dei cittadini non sono consentite strumentalizzazioni. Il mio impegno soprattutto sulla Sanità, sarà senza sosta e senza sconti” ha aggiunto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Basilicata.