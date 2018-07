Potenza -Truffe agli anziani, denunciato nigeriano

Un uomo di nazionalità nigeriana, è stato denunciato dai Carabinieri, a Vaglio Basilicata (Potenza), con l’accusa di frode informatica. E’ accusato di aver fatto indebitamente un acquisto, su un sito di vendite online, per un valore di quasi mille euro, utilizzando una carta di credito dei cui dati si era appropriato in modo fraudolento. Il fatto è avvenuto con la complicità di un italiano, denunciato nello scorso mese di maggio. Due mesi fa, alcuni anziani del paese era stati truffati da un uomo che, a telefono, si era qualificato come un maresciallo dei Carabinieri e li aveva informati dell’incidente stradale causato da un loro nipote, facendosi dare il denaro a titolo di risarcimento. Un altro pregiudicato, presentandosi come corriere postale, si era fatto consegnare tremila euro per la consegna di un computer acquistato da un nipote delle anziane vittime: il pacco conteneva due confezioni di riso.