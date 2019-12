Potenza, sperimentato dai vigili del fuoco il sistema “TooWay”

Potenzialità ed efficacia del “sistema di comunicazione satellitare TooWay” sono state sperimentate per una settimana in Basilicata dai Vigili del fuoco, che hanno operato su “scenari di emergenza”, tra cui un incidente stradale con un’auto “finita senza controllo contro il muro di un edificio dove sono rimaste intrappolate diverse persone”. Il sistema “TooWay” – ha spiegato il Dipartimento dei Vigili del fuoco – “è caratterizzato dalla capacità di trasmissione satellitare di dati tramite internet e dalla possibilità di seguire in tempo reale dal Centro operativo nazionale e da tutte le sedi dei Vigili del fuoco l’evoluzione delle operazioni di soccorso in qualsiasi punto del territorio per un migliore coordinamento”. In Basilicata l’esercitazione è stata seguita da un gruppo di lavoro diretto da Stefano Maria Toma ed è stata seguita dal direttore regionale, Emanuele Franculli, e dai comandanti di Potenza e di Matera, Romeo Panzone e Salvatore Tafaro.