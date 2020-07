Potenza, spaccio di droga davanti a negozio: arrestato uomo

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato posto agli arresti domiciliari a Potenza dalla Polizia, con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti davanti ad un negozio del quartiere Poggio Tre Galli dopo aver visto un uomo che dava al presunto spacciatore 50 euro, ricevendone in cambio alcuni “involucri di forma sferoidale”. La Polizia ha accertato che si trattava di eroina e che il cittadino nigeriano, titolare di un permesso di soggiorno e richiedente protezione internazionale, aveva in una tasca 1.096 euro “di cui non è riuscito a giustificare il possesso”.