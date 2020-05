Da oggi, a Potenza, i quattro impianti di scale mobili sono tornati a “pieno servizio”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale. In particolare, la ‘Prima’ scala mobile, tra viale Marconi e via del Popolo, quella di via Armellini e l’impianto meccanizzato tra via Tammone e il centro storico saranno aperti dalle ore 7 alle ore 22 . Resterà aperta invece dalle ore 7 alle 19 la scala mobile “Basento”, tra la stazione di Potenza centrale e via Nazario Sauro.