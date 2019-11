Potenza, presentato il programma dell’evento “Natale Verticale”

Saranno circa 40 gli eventi, per circa 250 appuntamenti, del “Natale verticale”, la manifestazione organizzata a Potenza fino al termine delle festività, tra musica, spettacoli, animazioni per bambini e cinema: il programma è stato illustrato nel pomeriggio a Potenza, dal sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, dal vicesindaco, Antonio Vigilante, e dagli assessori comunali alle attività produttive, Stefania D’Ottavio, allo sport, Patrizia Guma, alle politiche sociali, Fernando Picerno, alle politiche giovanili, Marika Padula, e al turismo, Alessandro Galella. Una delle novità del 2019 è il “Villaggio di Babbo Natale”, nel centro storico, “che possa diventare un appuntamento fisso – ha detto Galella – e soprattutto un grande attrattore turistico per Potenza, come già accaduto in altre città. Abbiamo avuto delle piccole difficoltà, non solo per i tempi e i finanziamenti, ma anche per il Capodanno Rai, che ha cambiato la nostra logistica. Ma dal prossimo anno riusciremo a organizzare per intero questa idea”. Accanto alle “visite” dei vari Santa Claus ai bambini in diversi quartieri, il cartellone prevede appuntamenti teatrali, musicali e di danza – come i “Suoni del Medioevo, musiche di pellegrini” (1 dicembre), “Cristo e il cinema” (2 dicembre), “Natale in punta di piedi” (8 dicembre), “Natale a gocce d’autore” (fino al 31 dicembre), “Suoni del Basento” (20 dicembre), e un omaggio a Pino Mango (16 dicembre) – esposizioni di presepi (fino all’8 gennaio), la festività di Santa Lucia, il 13 dicembre con la tradizionale fagiolata, mostre fotografiche, gli “Apericentrici” in centro storico (24 dicembre), “Visiono verticali”, la prima festa del cinema di Potenza, il 27 e 28 dicembre, i prodotti tipici nel cuore della città, dal 27 al 29 dicembre, e la “motobefana” del 6 gennaio. Si tratta, ha evidenziato il sindaco, “del primo tassello che la giunta vuole mettere in campo, per creare un evento annuale che valorizzi il Natale, le tradizioni, ma soprattutto la città”. “È un Natale – hanno spiegato gli assessori – che abbiamo immaginato insieme, unendo le forze e l’impegno delle istituzioni e delle associazioni, a cui si aggiungerà il Capodanno Rai. Abbiamo ricevuto tantissime proposte, nello spirito di una rete, con oltre 250 eventi in tutta la città che dimostrano un grandissimo spirito culturale di questa città”.