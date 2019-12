Potenza, presentato il CalendEsercito 2020

E’ dedicato al tema “Soldati” il CalendEsercito 2020, il calendario dell’Esercito, presentato stamani, a Potenza, nel corso di un incontro: nei 12 mesi si racconterà infatti l’impegno “di coloro che hanno scelto di servire in armi la Patria, capaci di sacrificare la propria vita per la difesa del Paese e della collettività”. Prima della presentazione del calendario, l’incontro si è aperto con l’inno di Mameli, eseguito dagli studenti del liceo “Gropius” di Potenza. Successivamente, il comandante militare esercito Basilicata, il colonnello Augusto Gravante, ha ricordato che “l’esercito ha al suo centro vitale il soldato, gli uomini e le donne, il loro impegno e la loro professionalità”, evidenziando poi “l’importanza del compito svolto dall’Opera nazionale assistenza per gli orfani e i militari di carriera dell’esercito ai quali saranno devoluti i proventi della vendita del calendario”.