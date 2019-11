Potenza, presentate le iniziative per la Giornata mondiale dell’Infanzia

Le iniziative potentine della Giornata mondiale dell’Infanzia, in programma il 20 novembre, sono state presentate stamani, nel capoluogo lucano, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato gli assessori comunali alla cultura, all’istruzione e al turismo, Marika Padula, Alessandra Sagarese e Alessandro Galella, e il referente regionale dell’Accordo “Basilicata in Marcia per la Cultura”, Tomangelo Cappelli. Galella, è scritto in una nota, ha spiegato che “anche attraverso iniziative come questa si possa andare a rafforzare il ruolo del capoluogo di regione, individuandolo quale parte di quell’asse portante delle politiche turistiche, tese al rilancio complessivo di Potenza e della Basilicata tutta”. Secondo Sagarese, “non vanno scisse le caratteristiche proprie dei bambini, quelle della vulnerabilità e delle grandi capacità, evitando di guardare a loro esclusivamente in situazioni emergenziali, ma rendendoli protagonisti del loro tempo, con i genitori chiamati non solo a essere mediatori, ma parte attiva in un percorso pienamente condiviso”. Per Padula “è fondamentale che ai bambini di oggi possa essere trasferita una crescente consapevolezza di quello che sarà il ruolo affidato loro domani, in quanto cittadini attivi e propositivi per una comunità solidale e capace di svilupparsi sotto tutti i punti di vista”. “Davanti a un tema così importante – ha ricordato Cappelli – tutte le componenti sociali contribuiranno alla realizzazione dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’. Temi che potranno essere immediatamente attuati con l’Itinerario Emozionale ‘Viaggio al Cuore della Vita’, un grande progetto didattico-formativo affidato alle scuole e alle associazioni, per la gestione del Padiglione Basilicata di Palazzo d’Errico a Potenza in cui il visitatore potrà entrare in contatto, attraverso allestimenti multimediali e comunicativamente efficaci, con le bellezze e risorse paesaggistiche, architettoniche e culturali lucane, per programmare i propri itinerari alla scoperta della regione e dei suoi 131 Paesi-Presepi”.