Potenza, presentata la ricerca sui giochi degli anziani

Le persone anziane, in Basilicata, “giocano prevalentemente per tentare la fortuna e per solitudine: prediligono il gratta e vinci e il lotto, in quanto non considerati giochi d’azzardo, e i luoghi adibiti sono ricevitorie, tabaccherie e bar”. È quanto emerge dalla ricerca sulla dipendenza dal gioco di azzardo promossa dalla Spi Cgil Potenza, dall’Asp e dell’associazione “Famiglie fuori gioco su” un campione di 700 persone con una media di circa 68 anni. La ricerca, è scritto in una nota, è stata presentata oggi a Potenza. Dalla ricerca emerge che il campione è composto da anziani che “vivono prevalentemente in famiglia”: la spesa “è irrisoria, massimo fino a cinque euro e oltre il 60% degli intervistati dichiara di aver vinto”. Secondo i ricercatori, “ciò comporta un rischio molto alto in quanto la combinazione scarso investimento e alta probabilità di vincita è una incentivazione al gioco: non è presente un forte fenomeno di indebitamento anche se il 10% ammette di essersi indebitato qualche volta”. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infine, in Basilicata nel 2018, tra lotterie istantanee, slot machine, lotto e superenalotto, sono stati spesi circa 524,7 milioni, con una media di circa 900 euro a persona e duemila a famiglia.