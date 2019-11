Potenza – Morta la 51enne originaria del Salernitano, trovata sommersa da rifiuti ed escrementi

Potenza – Una 51enne, Marinunzia Garofalo, originaria del Salernitano, è stata trovata agonizzante nel suo appartamento in via Vaccaro, a Potenza . Immobilizzata a letto, pare a causa di una fattura al femore (sarà l’autopsia ad accertarlo), sommersa da rifiuti ed escrementi. Di fronte ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto si è presentata una scena raccapricciante, con l’immondizia che ha invaso l’intero alloggio. Un quantitativo di spazzatura che appare incompatibile con quella prodotta da una singola casa anche per un tempo piuttosto lungo. Trasportata in ospedale, Marinunzia è deceduta domenica scorsa. Sulla vicenda la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo acquisendo la relazione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione e soccorso della Questura di Potenza.