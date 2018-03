Potenza – Master Universitario di II livello in Business Administration, al via le iscrizioni

L’ Università degli Studi di Basilicata, in convenzione con l’Inps di Basilicata, ha aperto le iscrizioni al Master Universitario di II livello in “Business Administration (MBA) Curriculum Executive anno accademico 2017-2018. Il Master, istituito presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’ateneo lucano è di durata annuale ed è destinato alla formazione, riqualificazione e aggiornamento di dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso di Laurea specialistica o magistrale, appartenente a qualunque classe, di Laurea vecchio ordinamento o di un titolo accademico estero equiparabile. I posti disponibili sono 22, dei quali 5 sono finanziati dall’Inps mediante l’assegnazione di borse di studio riservate ai dipendenti della pubblica amministrazione in servizio, iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che risulteranno aver conseguito l’ammissione al corso a seguito di apposita selezione, per titoli e colloquio, effettuata dall’ Università. Il termine di presentazione della domanda, da inoltrare esclusivamente on line, è fissato al 22 marzo 2018. La selezione si svolgerà il giorno successivo, 23 marzo, e l’inizio del corso è previsto per il prossimo 30 marzo 2018. L’iniziativa promossa dall’Inps e realizzata dall’Università di Basilicata, in collaborazione con altri partners istituzionali, costituisce un’opportunità per i dipendenti pubblici che abbiano interesse e motivazione a intraprendere o accelerare la propria carriera come manager pubblici e un investimento per l’arricchimento tecnico-professionale e personale dei funzionari pubblici impegnati in contesti avanzati e complessi. L’Inps curerà la massima divulgazione dell’ informazione presso le pubbliche amministrazioni regionali attraverso i canali istituzionali. Per ogni dettaglio si rinvia, comunque, alla consultazione del bando sul sito dell’università, al link www2.unibas.it/mba, e alla consultazione del bando per accedere alla borsa di studio sul sito dell’Inps www.inps.it.