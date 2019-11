Potenza, Margiotta: “Il futuro del San Carlo appeso a un filo”

Potenza – “Il futuro di un’eccellenza storica del nostro territorio, l’Ospedale San Carlo di Potenza, è appeso a un filo. Non mi interessa e neppure credo sia utile discutere le ragioni che hanno condotto al collasso della più importante struttura ospedaliera del capoluogo lucano. Oggi mi interessa capire cosa intende fare la giunta regionale per salvare il San Carlo”. Lo sostiene, in una nota, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Salvatore Margiotta. “Mi pare grave – ha aggiunto Margiotta – l’inerzia di fronte a quello che sta accadendo. È stata chiesta la chiusura di alcuni reparti, sono stati rinviati interventi salva-vita, è stato dichiarato che ‘allo stato la sicurezza delle cure del paziente non può essere garantita’, sono stati ridotti posti letto. Ogni giorno emerge un problema nuovo e il management sembra incapace di affrontare l’emergenza. Dunque – ha continuato il Sottosegretario – sento il dovere da cittadino prima ancora che da rappresentante delle istituzioni di interpellare la giunta regionale per sapere se davvero ha deciso di assistere inerme alla ‘morte’ del San Carlo. Sarebbe un fatto gravissimo e inaudito”. Il Sottosegretario ha ricordato che “nei mesi scorsi, durante l’importante Consiglio comunale aperto che si è tenuto proprio nell’auditorium del San Carlo” ha “offerto” la sua “collaborazione per trovare una soluzione poiché credo che governo nazionale e regionale, pur avendo un colore diverso, abbiano il dovere si collaborare quando si tratta di garantire la funzionalità di una struttura fondamentale per i cittadini lucani. Mi auguro che qualcuno al Palazzo della Regione – ha concluso Margiotta – faccia sentire la sua voce e comprenda che non c’è più tempo da perdere”.