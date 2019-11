Potenza, la Questura commemora i caduti

Una cerimonia “breve ma solenne”: così – secondo quanto reso noto in un comunicato – stamani “la Questura di Potenza ha voluto ricordare i suoi caduti”. Durante il momento di raccoglimento e di preghiera – a cui hanno partecipato il questore Isabella Fusiello e il prefetto Annunziato Vardè – sono stati ricordati in particolare la guardia scelta Vito Zaccagnino, l’assistente Giambattista Rosa, gli agenti scelti Alfonso Passannante e Francesco Tammone, “deceduti nell’adempimento del dovere, per aver contribuito, fino all’estremo sacrificio della vita, a diffondere i valori di legalità e giustizia”.