Potenza, il generale Fischione ha visitato il comando legione Carabinieri “Basilicata”

Il generale di divisione Adolfo Fischione, comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” – che ha competenza su Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise – ha visitato oggi il comando legione Carabinieri “Basilicata”, a Potenza. Il generale Fischione è stato accolto dal generale di brigata Rosario Castello, comandante della Legione Basilicata dell’Arma, dai comandanti provinciali di Potenza e Matera, da una rappresentanza delle specialità presenti in Basilicata, tra cui i Carabinieri forestali, dai delegati della rappresentanza militare e dai rappresentanti dell’Associazione nazionale Carabinieri e Carabinieri forestali. Il comandante “Ogaden” ha rivolto un saluto ai militari e alle loro famiglie, in particolare a quelle dei Carabinieri caduti in servizio, e ha espresso “il più vivo compiacimento per il significativo e proficuo lavoro svolto dai reparti sull’intero territorio della Basilicata”, augurando di raggiungere “altri e più significativi traguardi per garantire al territorio sempre migliori livelli di vivibilità e qualità della vita”. Il generale Fischione ha incontrato anche il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè.