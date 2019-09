Potenza, il contrasto del crimine organizzato tema centrale del “Meeting della Guardia di Finanza”

Nel pomeriggio di ieri, in Potenza, presso la sala convegno del Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, si è tenuto il “Meeting with officers of Guardia di Finanza in Potenza: Financial investigations, money laundering and contrast of organized crime” con la partecipazione di illustri magistrati italiani ed esteri. I lavori, introdotti dal Comandante Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Antonio De Nisi, hanno avuto quale tema principale le tecniche e gli strumenti investigativi in uso alla Guardia di Finanza per il contrasto del crimine organizzato, senza tralasciare aspetti di tipo ordinativo ed organizzativo sul capillare dispositivo dei reparti specialistici presenti sul territorio nazionale con particolare riguardo allo S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) con sede nella capitale e ai ventisei GG.I.C.O. (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) referenti delle corrispondenti Direzioni Distrettuali Antimafia, di cui una con sede nel capoluogo di regione lucano. Tra gli intervenuti due alti magistrati della Svezia e della Lituania: Hanström Anneli, Swedish, Chief Prosecutor e Šalčius Marjus, Lithuanian, Chief Prosecutor. Presenti inoltre al tavolo personalità di spicco della magistratura lucana, quali il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, Armando D’Alterio e il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, Gianfranco Donadio, che, nel corso del meeting, hanno avuto un ruolo di particolare valenza. L’evento rientra nel più ampio contesto di un’iniziativa denominata “Exchanges for presidents and chief prosecutors in Potenza and Matera”, organizzata, sotto l’egida del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza, Armando D’Alterio, dalla “Ejtn” European Judicial Training Network, con il patrocinio della Scuola Superiore della Magistratura “Formazione europea Gaius”.