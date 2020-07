Potenza, il 6 luglio riapre il nuovo Polo Bibliotecario

Dal lunedì prossimo, 6 luglio, il nuovo Polo Bibliotecario di Potenza – in cui sono confluite la Biblioteca Nazionale e la Biblioteca Provinciale di Potenza – apre al pubblico, con alcune limitazioni, i servizi di consultazione e prestito locale, in sede, per gli iscritti alla Biblioteca. Secondo quanto reso noto dall’istituto, l’accesso a questi servizi, nella nuova sede va prenotato online sul sito dell’Istituto (www.bnpz.beniculturali.it): “Le opere richieste in lettura o prestito dovranno essere prenotate, previa iscrizione online alla Biblioteca, tramite la compilazione di un modulo”. Il direttore del Polo Bibliotecario di Potenza, Anna Maria Pilogallo, ha spiegato che “abbiamo deciso di aprire gradualmente, appena le condizioni lo hanno consentito, alcuni servizi al pubblico per rispondere al disagio creato dalla chiusura forzata di tutte le biblioteche della città e perché comprendiamo il dispiacere degli utenti che improvvisamente hanno visto venir meno anche i luoghi della cultura in un momento di crisi globale causata dall’emergenza sanitaria trasformatasi in breve tempo nella peggiore pandemia dei nostri tempi moderni”. I servizi di consultazione e prestito locale vengono aperti in questa prima fase in via sperimentale per 20 utenti al giorno (dieci la mattina e dieci il pomeriggio) dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 17.30), e il sabato dalle ore 9.30 alle 13. Dopo la restituzione i volumi verranno imbustati e messi in quarantena per sette giorni.