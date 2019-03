Potenza, evento conclusivo per il workshop “Fondamenta”

In mattinata, al Centro Servizi di Volontariato (Csv) in via Sicilia (ex Ipias) a Potenza, si chiuderà il workshop gratuito di 18 ore, parte integrante dell’iniziativa, organizzato da Fita Basilicata insieme all’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) del capoluogo. Durante il percorso, docenti e allievi hanno approfondito il tema del linguaggio teatrale come strumento di positivo confronto con la diversità e di intervento in situazioni di fragilità individuale e sociale. “Con il workshop di Fondamenta – commenta Nicola Di Pietro, presidente regionale Fita – abbiamo puntato ad un intervento ludico-pedagogico per offrire un’opportunità di valenza formativa e artistica in contesti di fragilità e non. Il teatro sociale come mezzo per sviluppare la relazione con noi stessi e con l’altro, può risultare interessante anche dal punto di vista occupazionale, con prospettive ed opportunità di inserimento in un settore in forte crescita”. All’evento conclusivo, che si chiuderà alle ore 17 con un rinfresco nella sala convegni del Tourist Hotel in via Vescovado 4, interverranno, oltre al presidente di Fita Basilicata Di Pietro, la presidente AIPD sezione di Potenza Carmela De Vivo, il presidente nazionale Fita Carmelo Pace ed il responsabile dell’Ufficio Progetti Fita Giulio Ustica.