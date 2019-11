Potenza è la città europea dello sport per il 2021

“Il riconoscimento di ‘Potenza città europea dello sport 2021’ ci rende felici e orgogliosi di essere lucani e dimostra la continuità per la valorizzazione della Basilicata che, quest’anno, insieme a Matera capitale europea della cultura 2019, celebra una rinascita significativa per la nostra regione che per molti anni è rimasta nell’ombra delle dinamiche nazionali ed europee”. Così, in una nota dell’ufficio stampa dell’assemblea, il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala che, insieme, tra gli altri, al sindaco di Potenza, Mario Guarente, all’assessore comunale allo sport Patrizia Guma, al vicepresidente della Giunta regionale Francesco Fanelli e al senatore lucano della Lega, Pasquale Pepe, ha partecipato alla cerimonia di consegna della targa di riconoscimento al Comune di Potenza che si è svolta a Roma, nel Salone d’Onore del Coni.