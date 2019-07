Potenza, domani conferenza stampa dell’Avis Basilicata

“Avis riempie la tua estate…il dono non va in ferie” è lo slogan utilizzato dall’Avis di Basilicata per presentare domani 5 luglio 2019 alle ore 10 e 30 presso la sede regionale di Potenza le innumerevoli iniziative in programma questa estate in Basilicata. Sarà anche l’occasione per lanciare la campagna per richiamare l’attenzione sul bisogno di sangue in questo periodo di vacanze.