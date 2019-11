Potenza, dall’11 al 16 novembre la “Settimana del Design”

Costruire una “rete” su cui “poggiare una visione di città da ancorare al bello, all’utile, al funzionale”: è uno degli obiettivi della “Settimana del Design”, organizzata da “Come to Potenza” (piattaforma di promozione culturale e turistica) e in programma nel capoluogo lucano dall’11 al 16 novembre. “L’intento con cui nasce ‘La Settimana del Design’ – ha sottolineato Enzo Fierro, promotore dell’iniziativa – è quello di dare voce a tante realtà del territorio e applicare ciò che esprimono nei loro campi nel miglioramento complessivo della città. Potenza ha bisogno di alta progettualità in tutti i settori, dal turismo allo sport e – ha aggiunto – non può fare a meno dei suoi creativi, dei suoi architetti, dei suoi artigiani, dei suoi ingegneri, dei suoi designer. Ecco perché – ha concluso Fierro – lanciamo una nuova progettualità che fonda sul design il riscatto di Potenza di cui ‘La settimana’ è solo un primo tassello”.